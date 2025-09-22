Aufbahrung und Trauerzug: Wien nimmt von Claus Peymann Abschied

Das Wiener Publikum hat von einem anfangs von vielen Gehassten, am Ende von fast allen Geliebten Abschied genommen: Am Montagmittag wurde der am 16. Juli im Alter von 88 Jahren verstorbene ehemalige Burgtheater-Direktor Claus Peymann, der dem Haus von 1986 bis 1999 vorstand, auf der Feststiege aufgebahrt.

Nach der Möglichkeit für seine Fans, Abschied von dem legendären Theatermacher zu nehmen, war für 15 Uhr eine Trauerfeier für geladene Gäste angesetzt. Danach stand ein in der Theaterwelt einmaliges Ritual auf dem Programm: Als Ehrenmitglied des Burgtheaters wird Peymann von seinen Freunden, Kolleginnen und Wegbegleitern in einem Trauerzug ein letztes Mal um das Haus am Ring begleitet.

