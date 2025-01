Theater an der Wien: Abbruch der Generalprobe nach Bühnenunfall

Dennoch soll am Samstag die große Premiere der siebten Operette des Walzerkönigs – 1880 uraufgeführt – wie geplant über die Bühne gehen.

Laut Informationen des KURIER ist Michael Laurenz, der Darsteller des Graf Villalobos, in einer Szene abgestürzt und verletzt liegengeblieben. Ein Sprecher der Wiener Berufsrettung bestätigt den Vorfall: „Ein 46-Jähriger ist aus nicht allzu großer Höhe abgestürzt, er hat dabei Kopfverletzungen und Prellungen erlitten.“ Nach der Erstversorgung sei er in ein Wiener Spital gebracht worden – die Verletzungen seien letztlich „nicht allzu schlimm“ gewesen, wie es heißt.

Zur Premiere fit?

Das Theater an der Wien hofft sogar, dass der Tenor am Samstag zur Premiere einsatzbereit ist: „Michael Laurenz hat sich beim gestrigen Vorfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. Die Ursache wird derzeit eruiert. Wir sind zuversichtlich, dass er bei der morgigen Premiere auf der Bühne stehen wird“, heißt es in einer Stellungnahme.

Die Operette, bei der es sich um eine Parodie auf den aufmüpfigen Kronprinzen Rudolf handelt, steht noch bis 28. Jänner auf dem Spielplan. Wenn sich der Spruch von der missglückten Generalprobe bewahrheitet, sollte das Stück jedenfalls ein voller Erfolg werden.