"The Who" veröffentlichen neues Album

Die legendäre Rockband The Who will heuer ein neues Album veröffentlichen. Die 15 neuen Songs bestehen schon als Demos, Roger Daltrey soll den Gesang rechtzeitig für eine Veröffentlichung 2019 einsingen, berichtet der Rolling Stone. Es ist die erste neue Musik seit "Endless Wire" (2006). The Who gehen heuer auf eine ausführliche Tournee in den USA, bei der sie mit Orchestern gemeinsam auftreten werden.