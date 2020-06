Ein Film meint’s verzweifelt gut

Die Brüder, die bereits zwei Palmen im Regal haben, setzten diesmal auf die umwerfend uneitle Marion Cotillard. Die hat "Zwei Tage, eine Nacht" lang Zeit, ihre Arbeitskollegen zu überzeugen, dass sie auf den Jahresbonus verzichten. Nur dann wird sie nicht gekündigt, nur dann darf sie ihren Job behalten. Geld oder Würde, ist also die Frage. Marion Cotillard ist großartig und der beruhigende Beweis, dass es auch noch die schlichte Marke "gute Schauspielerin" gibt (Sie ist zweifellos eine Favoritin auf den Darstellerin-Preis).

Manche tragen aber auch schwer an ihren Marken. Oscar-Regisseur Michel Hazavanicius ist so ein Fall. Mit seinem oscargekrönten schwarz-weißen Stummfilm "The Artist" war der Mann mit dem unaussprechlichen Namen vor drei Jahren zum Superstar aufgestiegen. Jetzt präsentierte er im Wettbewerb seinen neuen, zweieinhalb Stunden langen Film – und wurde dafür ausgebuht. Wie schon in "The Artist" setzt er auf die Marke, gutes altes Hollywood-Kino oscarreif wiederzubeleben. Dafür hat er sich das Remake eines alten Oscar-Siegers vorgenommen: Fred Zinnemanns "The Search" (1948). Darin hilft ein US-Soldat ( Montgomery Clift) am Ende des Zweiten Weltkriegs in den Ruinen von Berlin einem verlorenen, jüdischen Kind. Hazavanicius verlegt die Geschichte in die Ruinen des Tschetschenien-Krieges 1999. Gegen diesen Plan an sich wäre nichts einzuwenden, gegen seine sentimentale Ausführung schon.