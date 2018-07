The National beim "Ahoi!-Festival: Auch ohne Glitter intensiv

„Du hast ja gar keinen Glitter auf dir!“ So begrüßt Lauren Mayberry ihren Gast-Star Matt Berninger. Mit dem Sänger von The National hatte ihre Band Chvrches vor Kurzem den Song „My Enemy“ aufgenommen. Obwohl beide Formationen diesen Sommer schon auf anderen Festivals am gleichen Tag auftraten, kommt es erst hier beim „Ahoi! The Full Hit Of Summer“-Festival im Linzer Donaupark dazu, dass sie ihn auch live gemeinsam singen.

„Von Kopf bis Fuß“ will Mayberry Berninger dabei in Glitzerndes hüllen. Sie, die Chvrches und deren unverschämt poppiger Elektronik-Sound haben gerade zum ersten Mal Stimmung in das bei den Sets von Dream Wife, Deap Vally und Moses Sumney von Regengüssen und technischen Problemen beeinträchtigte Festival gebracht.

Jetzt – bei Sonne – glänzt ihre auf der einen Seite babyblaue, auf der anderen Seite babyrosa Augen-Ummalung besonders gut. Daneben steht Berninger, wirkt – fast ganz in schwarz gekleidet mit adrett geordnetem Hemdkragen unterm Pullover, dicken Brillen, Bart und angegrauten Schläfen – wie ein in sich gekehrter Wissenschaftler. Dass er trotz dieses zurückgezogenen, schmucklosen Auftretens genauso einnehmend sein kann wie seine Freunde von The Chvrches, zeigt er eine Stunde später mit The National, dem letzten „Ahoi!“-Act auf der Donaupark-Hauptbühne, bevor die Party mit den Acts Anger und Young Fathers im Brucknerhaus weitergeht.