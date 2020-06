"The Interview" wurde zum Online-Erfolg

Über 40 Millionen US-Dollar (34,55 Mio. Euro) hat die Nordkorea-Satire "The Interview" von Sony Pictures dank 5,8 Millionen Downloads seit dem Verkaufsstart vom 24. Dezember eingespielt. Damit hat sich der nach einem Hackerangriff in die Schlagzeilen geratene Film praktisch digital refinanziert - ein "Meilenstein" in der digitalen Strategie des Filmstudios, teilte dieses am Mittwoch mit.