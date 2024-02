"The Crown"-Auktion brachte 1,6 Millionen Pfund

Aus der Serie "The Crown" sind Requisiten und Kostüme für rund 1,67 Millionen Pfund (etwa 1,96 Millionen Euro) versteigert worden. Das Auktionshaus Bonhams in London gab die Summe am Donnerstagabend bekannt. Die Serie erzählte vom Leben der britischen Königsfamilie während der Regentschaft von Queen Elizabeth II. (1926-2022).