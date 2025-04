"The Alarm"-Sänger Mike Peters gestorben

Der Frontmann der Band The Alarm, Mike Peters, ist tot. Er sei im Alter von 66 Jahren an Krebs gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine von ihm mitgegründete Wohltätigkeitsorganisation. Die Band aus Wales war in den 1980ern bekanntgeworden. Sie veröffentlichte Songs wie "Sixty Eight Guns", "Rain In The Summertime" und "Strength".

Peters war im Laufe seiner Karriere mit U2 und Status Quo auf Tour und spielte auch mit Bob Dylan und Bruce Springsteen. Schon im Alter von 36 Jahren sei bei ihm Leukämie diagnostiziert worden, meldete PA. Im vergangenen Jahr sei dann ein schnell wachsendes Lymphom gefunden worden.

Mit seiner Frau hatte er die Organisation Love Hope Strength gegründet, die sich für Krebspatienten einsetzt. Mit ihren Kampagnen auch bei Konzerten hätten sie erreicht, dass sich 250.000 Menschen für eine mögliche Stammzellspende registrieren ließen, schrieb PA.