Taylor Swift überrascht Fans mit neuem Album

Countrymusik-Star Taylor Swift (24) überrascht ihre Fans und will in diesem Herbst ihr erstes Pop-Album herausbringen. Ihre fünfte Platte solle "1989" heißen und Ende Oktober erscheinen, hieß es am Montag auf Swifts Website. Daraus stellte sie im Internet auch die erste Single "Shake It Off" mit dem dazugehörenden Video vor.

Sie habe etwas machen wollen, das sich anders anhöre als alles, was sie bisher getan habe, wurde Swift vom Onlineportal USA Today zitiert.

Das US-Magazin Billboard hatte im vergangenen März geschrieben, die Country-Sängerin sei die bestverdienende Künstlerin im Musikgeschäft. Das Journal schätzte, dass Swift im vergangenen Jahr mit Konzerten, Platten und Lizenzgebühren fast 40 Millionen Dollar (etwa 29 Millionen Euro) verdiente.