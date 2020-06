Taylor Swift kehrt mit neuem Album Spotify den Rücken zu

Spotify nahm die Entscheidung der Künstlerin mit Humor und berichtete auf dem Firmenblog, dass von 40 Millionen Spotify-Nutzern fast 16 Millionen schon einmal Swifts Lieder abgespielt hätten. " Taylor, wir waren beide jung, als wir uns das erste Mal sahen. Nun gibt es mehr als 40 Millionen von uns, die wollen, dass wir zusammen bleiben, bleiben, bleiben. Es ist eine Liebesgeschichte, Baby, sag einfach ja", textete Spotify aus verschiedenen Zeilen von Swifts bekanntesten Liedern.

Eine vorgeschlagene Abspielliste als Ersatz für die verschwundenen Swift-Lieder steckte indes voller Botschaften: Sie enthielten Lieder wie Haims "If I Could Change Your Mind" ("Wenn ich doch deine Meinung ändern könnte") oder Elvis Presleys "Don't Be Cruel" ("Sei nicht grausam").

Swift kündigte unterdessen am Montag für den 20. Mai den Start ihrer mehrmonatigen 1989-Welttournee an. Nach Österreich kommt sie dabei nicht.