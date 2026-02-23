Pop

"Tau mich auf" als erfolgreichster deutscher Song prämiert

Der Song von Zartmann belegte in Österreich Platz vier der Jahrescharts. Nun erhält er den Deutschen Musikautor*innenpreis.
23.02.2026, 18:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FREQUENCY 2025: KONZERT ZARTMANN

Die Autoren des Songs „Tau mich auf“ von Zartmann erhalten den Deutschen Musikautor*innenpreis 2026. Wie dessen Pressestelle mitteilte, werden Zartmann und seine Co-Autoren David Bonk (DaJu), Moritz Dauner, Jonas Kraft (Cuffa) und Aaron Lovac (Drumla) mit dem Preis ausgezeichnet. 

Der Song hatte im vergangenen Jahr die Charts gestürmt: Er erreichte Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts, hielt sich 36 Wochen in den Top 10 - so lange wie kein anderer deutscher Song - und kam auf 187 Millionen Streams. Damit ist „Tau mich auf“ das „Erfolgreichste Werk 2025“. In Österreich belegte der Titel Platz 4 in den Ö3-Jahrescharts. 

Die Akademie Deutscher Musikautor*innen bezeichnete Zartmann als prägende Stimme einer neuen Generation deutschsprachiger Künstler. Seine Musik verbindet Rap und Pop, erzählt von Nähe, Selbstzweifeln und Großstadtgefühlen. Mit der Nummer-eins-EP „Schönhauser“ und mehreren Preisen etablierte er sich in der deutschen Poplandschaft. 

„Als ich erfahren habe, dass mein Song das "Erfolgreichste Werk 2025" ist - ein Song, der einfach so in einer Jam Session entstanden ist - habe ich mich umso mehr gefreut, denn keiner hätte damit gerechnet, dass Erfolge wie der Deutsche Musikautor*innenpreis dabei rumkommen“, sagte Zartmann zu der Auszeichnung.  Der Deutsche Musikautor*innenpreis würdigt seit 2009 Komponistinnen und Textdichter hinter den Songs. Unter dem Motto „Autor*innen ehren Autor*innen“ rückt er jene in den Fokus, die oft nicht im Rampenlicht stehen. Die Preisverleihung findet am 26. Februar 2026 in Berlin statt. 

Pop
kurier.at, Agenturen, hub  | 

Kommentare