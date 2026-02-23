"Tau mich auf" als erfolgreichster deutscher Song prämiert

Die Autoren des Songs „Tau mich auf“ von Zartmann erhalten den Deutschen Musikautor*innenpreis 2026. Wie dessen Pressestelle mitteilte, werden Zartmann und seine Co-Autoren David Bonk (DaJu), Moritz Dauner, Jonas Kraft (Cuffa) und Aaron Lovac (Drumla) mit dem Preis ausgezeichnet.

Der Song hatte im vergangenen Jahr die Charts gestürmt: Er erreichte Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts, hielt sich 36 Wochen in den Top 10 - so lange wie kein anderer deutscher Song - und kam auf 187 Millionen Streams. Damit ist „Tau mich auf“ das „Erfolgreichste Werk 2025“. In Österreich belegte der Titel Platz 4 in den Ö3-Jahrescharts.