Tate McRae kam im Lockdown zu ihrem ersten globalen Hit

In „Hate Myself“ beschreibt McRae, wie ihr jemand nach einer Trennung die Schuld am Beziehungsende gab – so vehement, dass sie sich selbst hasste. Und „Chaotic“ handelt von ihr selbst. „Der Song entstand in einer Zeit, in der ich mental ziemlich ins Wanken gekommen bin“, sagt sie. „Ich hatte arge Ängste in Bezug auf die Zukunft und meine Freunde. Es geht um meine Probleme als Teenager auf dem Weg zum Erwachsenen.“

Der Hang zu ernsteren Themen liegt an der Art, wie McRae zum Musikmachen gekommen ist: „Meine Mutter war Tänzerin, und ich habe als Kind nur getanzt. Ich trainierte 30 Stunden in der Woche für Wettbewerbe und Auftritte. Es war wie ein Vollzeit-Job. Irgendwann kam ich drauf, dass ich dadurch aber keine Möglichkeit hatte, meine Gefühle auszudrücken. Also habe ich begonnen, Gedichte und kleine Geschichten zu schreiben.“