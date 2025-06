Tanzpremiere: Vier Kilometer Stoff? Da hilft nur die Maschine

Von Silvia Kargl

Mit „Inhale Delirium Exhale“ ist der bildenden Künstlerin und Regisseurin Miet Warlop eine erfrischend bunte Performance gelungen, die in Kooperation der Wiener Festwochen mit dem Tanzquartier Wien in der Halle E im MuseumsQuartier erstmals in Österreich gastierte.

Sechs Performerinnen und Performer stellen sich mithilfe von Maschinen der Bewältigung von mehr als vier Kilometern Stoff aus Seide und Kaschmir. Unterstützt werden sie von elektronischen Klangwelten Stephen und David Dewaeles (DEEWEE).