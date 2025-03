Tanz über den Wolken: Sidi Larbi Cherkaoui im Landestheater Linz

Ein Coup, den Janus für die jüngste Premiere im Musiktheater Linz am Samstag landete, war das Engagement des belgischen Starchoreografen Sidi Larbi Cherkaoui, der gleich zwei Stücke neu einstudierte. Dass der viel Beschäftigte für die Probenarbeit persönlich nach Linz kam, ist Zeichen einer großen künstlerischen Anerkennung.

Dabei ist „Fall“, entstanden 2015, ein in seiner Zartheit und Abstraktheit poetisches Stück, auf den ersten Blick kein „typischer“ Cherkaoui. Doch es erweitert das Spektrum seiner meist viel lauteren, bildgewaltigen Choreografien. „Fall“ steht nicht nur für den Herbst, sondern besonders für fallende Blätter. Alles dreht sich, fließt ineinander, wird von Wind bewegt, der durch die Stoffe am Bühnenrand wogt. Paare finden zusammen und lösen sich, scheinen über Wolken zu schweben.

Spielerisch, akrobatisch

Ein choreografischer Höhepunkt sind Trios, die in mehreren Gruppierungen auf der Bühne gespiegelt werden. Selbst nahezu circensische Akrobatikelemente wirken dabei spielerisch, das Tanzvokabular wird von Ballettformen durchzogen. Zu Musik von Arvo Pärt entsteht eine Art Tanz-Sinfonie, in deren Finale zu „Orient & Occident“ doch wieder der bekannte Cherkaoui zu entdecken ist. Dem in Antwerpen geborenen Künstler mit marokkanischen Wurzeln geht es immer auch um einen Austausch von Kulturen, um Kommunikation von Menschen über alle Grenzen hinweg.