Tanz für ein junges Publikum

Das 17. internationale "Szene Bunte Wähne"-Tanzfestival für ein junges Publikum macht vom 27. Februar bis zum 3. März 2014 das Mee(h)r im doppelten Sinn zum Thema – als Sehnsuchtsort, aber auch als Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und als Symbol für den Wunsch, über sich hinauszuwachsen.

Unter dem Motto "Das Mee(h)r in mir" sind acht Produktionen von Tanzgruppen aus Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich und Deutschland setzen zu Gast in Wien. An zwei Spielorten, dem Dschungel Wien und dem WUK, werden an fünf Festivaltagen Tanzproduktionen für Kinder und Jugendliche ab zwei Jahren gezeigt.

Eröffnet wird am Donnerstag mit RAU / RAW, einer Österreichpremiere von kabinet k aus Gent, die vom Erwachsenwerden unter schwierigen Bedingungen erzählt. Eine eindringlich Tanzperformance zum Thema Konsum kommt von TRASHedy. "Ente, Tod und Tulpe" nach einem Buch des vielfach preisgekrönten Kinderbuchautors Wolf Erlbruch, ist schließlich eine Produktion, die sich mit dem Tod aus Kinderperspektive beschäftigt.

INFO: Das "Szene Bunte Wähne"-Tanzfestival vom 27. Februar bis zum 3. März. Nähere Infos unter www.sbw.at und www.facebook.com/szenebuntewaehne