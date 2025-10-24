"Tainted Love": Soft Cell-Mitbegründer Dave Ball mit 66 gestorben

Der britische Musiker Dave Ball vom Synthiepop-Duo Soft Cell („Tainted Love“) ist tot. Der Instrumentalist starb im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit friedlich im Schlaf in seinem Zuhause in London, wie Sänger und Bandkollege Marc Almond auf Instagram mitteilte.

Auch mehrere britische Medien wie der „Guardian“ und die Nachrichtenagentur PA meldeten die traurige Nachricht unter Berufung auf die Band. Das gelegentlich als One-Hit-Wonder missverstandene Duo stand noch bis vor wenigen Wochen gemeinsam auf der Bühne.