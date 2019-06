Szenenwechsel am Semmering: Festival komplett im Südbahnhotel

An zehn Sommerwochenenden treten u. a. Senta Berger, Karl Markovics, Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer, Elisabeth Orth, Erwin Steinhauer, Maria Happel und Fritz Karl auf. Die Fortsetzung der literarisch-musikalischen Pilgerfahrt zu Beethoven führt heuer gleich drei Abende lang auf die Spuren des Komponisten aus Bonn mit Wahlheimat Wien.

Weiters geht’s beim Lesereigen „Literarische Sommerfrische“ in der Direttissima hinein in die Blütezeit des Südbahnhotels, als bereits die großen österreichischen Literaten der Jahrhundertwende – von Schnitzler bis Zweig – auf Sommerfrische im noblen Luftkurort waren.

„Auch wenn mir der Ausfall des denkmalgeschützten Kurhauses als Veranstaltungsort persönlich sehr leidtut, der endgültige Einzug ins patinierte Südbahnhotel eröffnet neue Perspektiven für die Zukunft“, so Krumpöck, der „den Ausverkauf österreichischer Kulturgüter“ in der Semmeringregion und überhaupt an zweifelhafte Investoren aus dem Ausland durch die heimische Politik vehement kritisiert. Die schmerzlichen Folgen erlebe er jetzt gerade im fünften Jahr seiner Festival-Intendanz.

Positiv die Festivalbilanz: Die Besucherzahlen haben sich innerhalb von vier Jahren auf 8.000 verdoppelt. Heuer werden 9.000 bis 10.000 Besucher erwartet.