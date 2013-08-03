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APA13972424 - 02082013 - SALZBURG - ÖSTERREICH: ZU APA TEXT KI - (v.l.) Tanja Raunig (Hermina), Claudius von Stolzmann (Demetrius), während der Fotoprobe des Schauspiels "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare, am Donnerstag, 1. August 2013, im Residenzhof. Premiere am 2.8.2013. APA-FOTO: BARBARA GINDL

© APA/BARBARA GINDL

Kultur
08/03/2013

Szenenfotos: "Ein Sommernachtstraum" in Salzburg

© Bild: APA/BARBARA GINDL

SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "EIN SOMMERN

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "EIN SOMMERN

| Stand: 08/03/2013, 14:24