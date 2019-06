Supermarkt für Superreiche - und das Sterben der Galerien

Natur und Mensch stehen in den Arbeiten von Giuseppe Penone im Vordergrund, der prominent mit „Cedro di Versailles“ vertreten ist. Die Skulptur hat der italienische Vertreter der Arte Povera aus einer mehr als 190 Jahre alten Zeder erschaffen, die der Orkan „Lothar“ Ende 1999 im Park von Versailles bei Paris entwurzelt hatte. Um den Umgang mit der Natur geht es auch dem Schweizer Enzo Enea, der am Rande der Messe bis zu 700 Jahre alte Olivenbäume zeigt, deren Wurzeln mit Seilen nach einer bekannten Samurai-Technik „gefesselt“ sind. Enea hat vor mehreren Jahren ein Baummuseum in der Nähe von Zürich gegründet, wo er über 50 Bäume zu Naturkunstwerken inszeniert. Sabine Glaubitz