Big Bank Hank, Mitglied der legendären Gruppe Sugarhill Gang, starb im Alter von 57 Jahren im US-Staat New Jersey. Er erlag am Dienstag im Alter von 57 Jahren einem Krebsleiden, wie der Rolling Stone unter Berufung auf Jacksons Manager David Mallie berichtet.

Big Bank Hank hieß mit bürgerlichem Namen Henry Jackson und brachte mit der Sugarhill Gang 1979 einen der ersten und populärsten HipHop-Songs der Musikgeschichte heraus: "Rapper's Delight" gilt noch heute als Prunkstück des Genres und kam zu einer Zeit, als sich HipHop als Musikrichtung erst etablierte: "I said a hip hop hippie, hippie to the hip hip hop …". Das Lied war im Original in den USA zunächst kein großer Hit, erreichte dann aber doch Goldstatus. "Rapper's Delight" und Samples daraus wurden in Dutzenden Songs gecovert, darunter auch der Sommerhit "Asereje" der Frauenband Las Ketchup.