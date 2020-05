Stromberg klopft wieder Sprüche

" Stromberg", entstand in Anlehnung an die britische Serie "The Office" und gewann den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis. In der heutigen ersten Folge stellt Stromberg einen neuen Lehrling ein, der für Unruhe in der Abteilung sorgt: Malik ist Moslem, womit Ernie, der sich stark in der katholischen Kirchengemeinde engagiert, Probleme hat.

Privat stellt sich bei Stromberg Glück ein: Denn Kollegin Jennifer kann dem aufdringlichen und schleimigen Charme des Endvierzigers mit Glatze und Bart kaum widerstehen.