"Stop - In the Name of Love": Motown-Legende Lamont Dozier verstorben

Zur Hochform lief das Trio aber im Dienste der Girlband The Supremes auf, die laut Gordy "nur Nummer eins-Hits" geschrieben werden sollten. Auch wenn das nicht immer gelang, verfassten Holland-Dozier-Holland doch 10 Chart-Topper für das Motown-Aushängeschild, darunter "Can't Hurry Love" oder den Song "Stop! (In the Name of Love)", dessen Hookline auf eine spontane Äußerung Doziers zurückgeht.