Stewart O'Nans neuer Roman macht Lust, mit Bären zu steppen

Henry war mit Emily verheiratet. Mit Emily, die von Stewart O’Nan 2011 porträtiert wurde, als Henry längst tot und sie Witwe war.

„Emily, allein“ schockierte mit Altsein und den Banalitäten, die sind ... und die kommen. Aber Emily hat sich mit 80 ein neues Auto geleistet, also besteht Hoffnung auf Zukunft.

Soll niemand behaupten, er habe nichts erlebt, und nichts sei erzählenswert!

„Henry persönlich“ schafft fast 500 Seiten – keinesfalls abenteuerliche. Aber wahrhaftige. Zärtliche. So zärtlich ist der Roman, dass es einem Angst nimmt. Emily und Henry – das könnten „wir“ werden. Es wäre ... na ja, zum Ertragen.

Das Jahr mit Henry Maxwell, als er 74, 75 war (und Emily 71), hat Fixpunkte. Kirche am Sonntag; Blumenschau im Frühling; das Häuschen am See im Sommer; Weihnachten mit der erwachsenen Tochter, die ein Alkoholproblem hat, und mit dem Sohn (verheiratet, zwei Kinder), den Henry dann wieder umarmen darf ...

... aber es fühlt sich ungelenk an, „wie bei zwei Fremden, die tanzen lernen.“