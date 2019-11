Stefanie Heinzmann wurde wegen Schuhen gemobbt

Der Prozess und die Gedanken, die zu dieser Erkenntnis geführt haben, sind in den Liedern von „All We Need Is Love“ dokumentiert. Einer der Schlüssel-Songs dabei ist für Heinzmann „Mother’s Heart“. Darin geht sie auf ihre Unsicherheiten ein, die ein Mitgrund dafür waren, ihr Leben zu hinterfragen. „Ich erzähle, wie es ist, sich immer mit Anderen zu vergleichen. Denn ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich überzeugt bin, dass das keinen Sinn hat. Dass jeder seinen eigenen Rucksack zu tragen hat, dabei seinen eigenen Weg finden muss und in diesem Prozess ohnehin immer genau dort ist, wo er gerade sein soll.“