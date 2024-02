Stefan Leonhardsberger sagt im Wiener Stadtsaal „Ja!“

Der Oberösterreicher Stefan Leonhardsberger wirbelt seit einigen Jahren über die Kabarettbühnen des deutschsprachigen Raumes. In seinem ersten Solo „Ja!“ berichtet er vom Alltagswahnsinn als Familienvater und Lastenfahrrad-Gangster.

Trotz Herumwitzelns bleibt Zeit, um über die wichtigen Fragen des Lebens nachzudenken: Was hat Beziehungssex mit einem All-you-can-eat-Buffet zu tun? Und warum hält ihn die spanische Familie seiner Frau nach drei Kindern immer noch für impotent? Wer die Antworten wissen möchte, sollte am 28. Februar in den Wiener Stadtsaal gehen, wo Leonhardsberger auftreten wird. Beginn 19.30 Uhr. Weitere Termine finden Sie auf der Homepage von Stefan Leonhardsberger.