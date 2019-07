Steaming Satellites: Erster Vorbote zum neuen Album

Steaming Satellites ist eine der erfolgreichsten österreichischen Bands der letzten Jahre. Seit ihrem Debütalbum „Neurotic Handshake at the Local Clown Party“ (2006) tourt das Trio mit ihrem spacig angehauchten und melodieseligen Indie-Rock auch außerhalb Europas. Die 2014 für einen Amadeus Austrian Music Award nominierte Formation schrieb auch Songs für den Soundtrack zu "Das finstere Tal" und schafften es mit allen drei letzten Alben "Slipstream“ (2013), "Steaming Satellites" (2015) und "Back from Space" (2018) in die österreichischen Charts.