„Stay Tuned“: Tanz und Musik perfekt im Zusammenspiel

Der Pianist und Komponist Alexander McKenzie hatte die Vision, Kammermusik und zeitgenössischen Tanz auf höchstem Niveau zusammenzubringen. Nicht zuletzt, um die Rolle der Musik im zeitgenössischen Tanz aufzuwerten. Sie spielt als Grundlage der Choreografie die Hauptrolle.

Ballett und Musik in einer derart hochkarätigen Besetzung zu vereinen, wie es die 2018 in Kopenhagen gegründete Compagnie Kammerballetten beim Gastspiel in der Wiener Stadthalle mit „Stay Tuned“ zeigte, ist eine für die Szene bereichernde Leistung.

Das Kammerballetten setzt sich neben vier Musikern, die „Stay Tuned“ auf der Bühne spielen, aus ebenso hervorragenden Tänzern zusammen. Darunter ist mit Olga Smirnova eine der besten klassischen Tänzerinnen ihrer Generation. Auch das Choreografenpaar Sol Leon und Paul Lightfood zählt zu den Größen im zeitgenössischen Ballett und ist mit den Mitgliedern der Compagnie seit langer Zeit verbunden.

So wurde der Abend zu einem Fest des Tanzes, voll überbordender Einfälle in sieben unterschiedlichen Teilen, alle in virtuoser Umsetzung. Berührend, wie Lightfood in „Suffer Little Children“ den Opfern eines Amoklaufs an einer Schule in Texas gedenkt.

Während die ersten Stücke durchwegs von Trauer und Abschieden durchzogen sind, wirkt der zweite Teil mit vielen tänzerischen Höhepunkten, einer Vielfalt von Hebefiguren, mit Gesten, schnellen Schritten, charakteristisch lässigen Hüftbewegungen und fantasievollen Arm – und Handbewegungen spielerisch leicht. Und unglaublich perfekt im synchronen Zusammenspiel mit der Musik.

Während das Foyer der Stadthalle noch ein idealer Ausgangspunkt für „Particles“ ist, in dem sich die Tänzerinnen und Tänzer vor dem durch die Glasscheiben drängenden Außenleben der Stadt gleichsam einzeln vorstellen, ist die für ein Kammerballett zu große Distanz von der Bühne zum Publikum das einzige Manko des umjubelten Abends.