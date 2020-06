Startschuss für Bond-Dreh in Rom

Nach den österreichischen Bergen erobert James Bond die Ewige Stadt: Am Mittwoch fiel der Startschuss für die Dreharbeiten zum neuen Bond-Film "Spectre" in Rom. 007-Darsteller Daniel Craig (46) stellte sich dabei zusammen mit Bond-Girl Monica Bellucci (50) bei Roms Bürgermeister Ignazio Marino und Italiens Kulturminister Dario Franceschini vor.

Die kommenden Wochen sollen Szenen für den neuen Action-Thriller in der italienischen Hauptstadt gedreht werden. Die Produktion soll bis zu eine Million Euro in die Kassen der klammen Stadt spülen und der Filmindustrie in Rom wieder neuen Aufschwung bringen. "Spectre" kommt Ende des Jahres in die Kinos.

