Star der Goldenen Ära Hollywoods: Schauspielerin Jane Powell gestorben

Jane Powell, die als Sängerin und Schauspielerin in den Goldenen Zeiten Hollywoods zum Star wurde, ist tot. Sie starb 92-jährig, berichtet die New York Times. Powell spielte und sang in den 1940ern und 50ern in MGM-Filmmusicals wie "Eine Braut für sieben Brüder" oder "Königliche Hochzeit", wo sie an der Seite von Fred Astaire auftrat. Als die FIlmmusicals außer Mode gerieten, konzentrierte sie sich auf Musikeinspielungen, Bühnenauftritte und Fernsehen.