Walfischgasse: Jedermanns Crash

Die Uraufführung findet am 16. Oktober statt; neben Obonya sind Stefano Bernardin und Claudia Kottal in der Regie von Carolin Pienkos zu sehen. Für Obonya ist die vor dem „Jedermann“ fixierte „so ziemlich das Gegenteil“ des Hofmannsthal-Klassiker, behandle aber „ein sehr ähnliches Thema“. Ebenfalls als Eigenproduktion zeigt Ammersfeld ab 13. November Eric-Emanuel Schmitts Drama „ Enigma“. Isabella Suppanz setzt das „Duell zweier Männer“ in Szene; es spielen Christian Pätzold sowie Alexander Rossi.

Gleich zwei Produktionen werden wegen des großen Erfolges wieder aufgenommen: Harold Pinters packendes Dreiecksdrama „Betrogen“ (mit Nicole Beutler, Joseph Lorenz und Nicolaus Hagg, ab 25. 9.) und „Der Vormane“ (ab 18. 10.) von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patelière mit u. a. Oilver Baier.

Weiters kommt Yasmina Rezas „Drei Mal Leben“ (ab 15. Jänner 2014) in der Inszenierung von Michael Gampe wieder mit Oliver Baier sowie Barbara Horvath, Nicolaus Hagg und Sinikka Schubert.

Kafkas „Bericht an eine Akademie“ bringt noch drei Mal Felix Mitterer als Darsteller auf die Bühne; die Reihe der Gespräche mit Peter Huemer wird fortgesetzt; Gäste sind etwa Robert Menasse und Paul Lendvai. Arik Brauers Jugenderinnerungen „A Gaude wars in Ottakring“ sind wegen der großen Nachfrage auf DVD erschienen.

Freuen darf sich Intendantin Ammersfeld über ein deutliches Plus bei den Abonnenten und auch bei den Einzelverkäufen.

Info: Stadttheater Walfischgasse 4, 1010 Wien. Infos, Karten und Details zu allen Produktionen und sämtliche

Termine gibt es ab sofort unter 01/5124200 oder via Homepage.