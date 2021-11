Staatsballett-Premiere: Ein Vogel hebt ab Richtung Tanzhimmel

Den Abschluss des Abends macht George Balanchines „Symphony in C“ zur Musik von Georges Bizet, auch diese von Patrick Lange am Pult des Orchesters der Wiener Staatsoper umsichtig geleitet. Die ehemalige Balanchine-Ballerina Patricia Neary betreute die Einstudierung des eleganten neoklassischen Meistwerks, das 1948 in New York uraufgeführt wurde.

Da brillieren mit Balanchine vertraute Solistinnen und Solisten wie Liudmila Konovalova, Kiyoka Hashimoto, Davide Dato und Roman Lazik. Sonst ist nicht zuletzt die lange, von Covid-19 erzwungene Zwangspause im Ballettsaal spürbar, da bleibt noch Luft nach oben.