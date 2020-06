St. Margarethen: Aufbruchstimmung im Steinbruch

So viel zur Vergangenheit. Der erste Blick in die Zukunft des Steinbruchs mutet wesentlich zuversichtlicher an. "Das bisherige Konzept ist überholt. Nun starten wir in eine neue Epoche, die auch für ein Publikum interessant sein soll, das sonst Kulturstätten wie die Staatsoper besucht", verspricht Wessely – und präsentiert auch gleich die großen Hoffnungsträger. Film-Regisseur Robert Dornhelm, der 2013 mit "La Bohème" im Steinbruch sein Opernregie-Debüt feierte, zeichnet zum dritten Mal für die Inszenierung verantwortlich. Dabei unterstützt wird der Filmemacher von Amra Bergman-Buchbinder, die als Ausstatterin fungiert. Unter Engelsflügeln"Drei Tage lang begaben wir uns in Rom auf Puccinis Spuren, um uns für das Bühnenbild inspirieren zu lassen", erzählt die erfahrene Ausstatterin und Schwiegertochter von Konzertpianist Rudolf Buchbinder. Das erste Ergebnis der kreativen Reise: ein überdimensionaler Engel im Steinbruch, unter dessen riesigen, beweglichen Flügeln "Tosca" gespielt werden soll.

Kritik an der starken Einbindung einer Leinwand und den Einsatz von Mikrofonen für die Opernsänger lässt Regisseur Dornhelm nicht gelten: "Wir befinden uns im Steinbruch im Freien, in einer sehr weitläufigen Ausnahmesituation, die es erfordert Bild und Ton zu verstärken." Dass es ihm an langjähriger Opernregie-Erfahrung fehle, sehe er zudem als Vorteil. "Ich bin kein Freund der Routine, sondern einer des Abenteuers."

Bei der musikalischen Leitung setzt man indes mit Michael Güttler auf einen Routinier: Der Chefdirigent der Finnischen Nationaloper in Helsinki zählt spätestens seit seinem kurzfristigen Einspringen für Valvery Gergiev im " Ring des Nibelungen" und "Parsifal" am Mariinsky-Theater in St. Petersburg zu den besten der jungen Dirigentengeneration.