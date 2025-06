Springsteen-Konzert: Metallteil fiel von der Decke, Fans verletzt

Ein mehrere Kilogramm schweres Metallteil ist bei einem Konzert von Bruce Springsteen in der deutschen Stadt Gelsenkirchen von der Decke gefallen und hat drei Fans verletzt .

Der Bereich unter dem Würfel sei abgesperrt worden. Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen der 22 und 50 Jahre alten Frau und eines 48-jährigen Mannes sind, war zunächst unklar.

Letzter Auftritt in Deutschland

Am Freitagabend waren tausende Fans zum Konzert von Bruce Springsteen in die Veltins Arena in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) gekommen.

Es war der dritte und letzte Auftritt in Deutschland des Musikers seiner Europatournee. Zuvor war er bereits in Berlin und Frankfurt aufgetreten.