Spielfilm soll "Beverly Hills, 90210"-Hintergrund beleuchten

Was hinter den Kulissen der US-Erfolgsserie "Beverly Hills, 90210" geschah, wird auf die Kinoleinwand kommen. Die TV-Serie, in den USA von 1990 bis 2000 ausgestrahlt, hat eine ganze Generation von Jugendlichen beeinflusst. Der "unautorisierte" Film soll zeigen, was sich damals wirklich zwischen den Serienstars abspielte, wie US-Medien unter Berufung auf die Produktionsfirma Lifetime berichteten.

Im Fokus stehen dabei Darsteller wie Shannen Doherty (44), Jennie Garth (43), Luke Perry (48) und Jason Priestley (45), die allerdings nicht selbst Teil des Projekts sind. Sie werden von anderen Schauspielern dargestellt. Alle Hochs und Tiefs von "Beverly Hills, 90210" sollen in dem Film beleuchtet werden: Die Serie war mehrmals nahe daran, eingestellt zu werden, bevor sie Kult-Status erreichte und einige Darsteller in die A-Liste internationaler Schauspieler katapultierte.