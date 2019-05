Spice Girls beim Tourstart in Dublin: Mehr Party als Konzert

Das haben „Scary Spice“ Melanie Brown, „Baby Spice“ Emma Bunton, „ Ginger Spice“ Geri Horner und „Sporty Spice“ Melanie Chisholm tatsächlich gemacht: Die Produktion ist exzellent.

Bestimmt wird die Bühne von einem dem „ Spice World“-Logo nachempfundenen Globus, gebaut aus einem Gitter aus LED-Schirmen. Ebenso groß sind die Videowalls links und rechts von der Hauptbühne, die das Bühnengeschehen für jeden in dem riesigen Stadion gut sichtbar machen. Denn zu sehen gibt es viel. 20 Tänzer in den buntesten Kostümen tummeln sich gleich zu Beginn auf dem halbkreisförmigen Steg, der weit ins Publikum ragt. Für die erste Passage mit dem Opener „ Spice Up Your Life“ und „Who Do You Think You Are“ unterstreichen die Tänzer mit dem Stil ihrer Outfits die Rollen der Girls. So wird „Scary Spice“ in ihrem Animal-Print-Catsuit von Tänzern in Animal-Print-Konstümen umschwirrt, während „ Ginger Spice“ in ein an die britische Flagge erinnerndes königliches Kleid und „Sporty Spice“ in einen blauen Olympionikin-Zweiteiler gehüllt ist.