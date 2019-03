Spezialist für Neue Musik: Dirigent Michael Gielen gestorben

Der deutsch-österreichische Dirigent und Komponist Michael Gielen ist 91-jährig an seinem Wohnsitz in Mondsee ( Oberösterreich) verstorben. Das berichtete unter anderem der Südwestrundfunk ( SWR), dessen Sinfonieorchester der gebürtige Dresdner bis 1999 geleitet hatte, unter Berufung auf Gielens Familie.

Der Spezialist für Neue Musik hat für Jahrzehnte die Etablierung der Avantgarde im Konzertbetrieb betrieben. Geboren wurde Michael Gielen am 20. Juli 1927 in Dresden. Seine Karriere als Dirigent startete er als Autodidakt allerdings in Argentinien, wo seine Familie auf der Flucht vor den Nazis 1940 eine neue Heimat gefunden hatte. Sein österreichischer Vater Josef, ehemaliger Direktor des Wiener Burgtheaters, wurde in Buenos Aires Oberspielleiter am Teatro Colon. 1950 begann Gielen an der Wiener Staatsoper zu arbeiten, es folgten zahlreiche andere Wirkungsstätten. Er erspielte sich mit zahlreichen Uraufführungen von Kagel, Stockhausen und Ligeti schnell den Ruf eines Spezialisten für Neue Musik. In Frankfurt arbeitet der vielfach mit hohen Auszeichnungen bedachte Dirigent mit innovativen Regisseuren wie Hans Neuenfels, Ruth Berghaus und Volker Schlöndorff.