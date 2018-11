Soundclash: The BossHoss gegen Seiler & Speer

In Wien werden sich kommenden Samstag (17. 11.) zwei Bands bei einem Battle gegenüberstehen. Aber die Sache wird ohne Nasenbeinbruch, "Tschuck aufs Guck!" und vorzeitiges K.o. ausgetragen werden. Denn der Kampf zwischen Seiler & Speer und The BossHoss, zwischen Österreich und Deutschland wird friedlich ausgetragen werden. Die einzige Waffe ist Musik. Ausgedacht hat sich das Red Bull, der dieses musikalische Duell in der Wiener Marx Halle in insgesamt sechs Runden in Szene setzen wird.

In der einen Ecke: Die Country-Rocker von The BossHoss, die soeben ihr neues Album "Black Is Beautiful" vorgelegt haben. In der anderen Ecke: Seiler & Speer, die seit der Erfolgsingle “Ham kummst” große Konzerthallen mit schunkeligen Schmähliedern füllen.