Soulmusikerin Laura Mvula wollte das Singen aufgeben

Obwohl Mvulas Musik nie wirklich Hitparaden-Material war, wurde sie mit dem Debüt-Album „Sing To The Moon“ von 2013, das mit Gold veredelt und mit Kritikerlob überschüttet worden war, in diese Pop-Welt hineingezogen. Im Nachhinein gesehen viel zu weit.

„Um neu zu starten, musste ich verlernen, was ich in den Jahren davor gelernt hatte. Damals dachte ich: ,Du musst dich bei diesen Awards zeigen, du musst dieses Prime-TV-Interview machen, sonst wird das Album ein Flop!’ Ich lernte in der Krise den ewigen Ringkampf zwischen Kunst und Kommerz sehr genau kennen und musste meine Wahrnehmung von mir neu formen. Dabei habe ich begriffen, dass ich nicht der Pop-Star bin, der wie getrieben nach besseren Verkäufen strebt. Ich bin das Gegenteil.“