Sotheby's mit Auktionsrekorden - bleibt aber hinter Christie's zurück

Einen Tag nach der Rekordauktion bei Christie's hat auch Konkurrent Sotheby's mit 364 Millionen Dollar (265,33 Mio. Euro) ordentlich Umsatz gemacht, die Sensationen aber verfehlt. Das New Yorker Auktionshaus verzeichnete am Mittwochabend (Ortszeit) mehrere Auktionsrekorde, so auch für die deutsche Künstlerin Rosemarie Trockel. Selten ging es aber über die Erwartungen der Kunsthändler hinaus.

Teuerstes Objekt des Abends waren die "Six Self Portraits" von Andy Warhol. Die sechs bunten Bilder des Wuschelkopfs, entstanden ein Jahr vor dem Tod des Pop-Art-Genies 1987, wurden für 30,1 Millionen Dollar verkauft - genau in der erwarteten Spanne. Das galt auch für "Blau" von Gerhard Richter, das 28,7 Millionen Dollar kostete, und Warhols "Big Electric Chair", der für 20,4 Millionen wegging.