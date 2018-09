Sophie Hunger: Dionysos-Fest für den Musik-Rausch

Den Rausch der griechischen Dionysos-Feste hat sich Sophie Hunger für den kommenden Wien-Trip zum Vorbild genommen. Dabei wird die Singer/Songwriterin an drei aufeinander folgenden Abenden in drei verschiedenen Spielorten der Bundeshauptstadt auftreten. „Diese mehrtägigen Feste huldigten in der Antike dem Gott des Exzesses“, erklärt Hunger im KURIER-Interview. „Leider durften bei den Griechen Frauen, Kinder und Sklaven nicht dabei sein, obwohl sie der wichtigste Teil einer Gesellschaft sind. Ich dachte, das muss man korrigieren, will allen die Möglichkeit bieten, in einen Musik-Rausch einzutauchen.“

Bekannt wurde die aus Bern stammende Diplomaten-Tochter als Gitarristin und Pianistin, die in ihrem Sound Folkeinflüsse mit Jazz-Elementen verschmolz. Jetzt, für das eben erschienene siebente Album „Molecules“, hat Hunger die elektronische Musik für sich entdeckt, klingt darauf wie eine Mischung aus Portishead und Radiohead. Der Auslöser dafür: Vor vier Jahren zog Hunger – eigentlich der Liebe wegen – nach Berlin .

„Als ich ankam, habe ich schnell gemerkt, dass elektronische Musik der Sound dieser Stadt ist“, sagt sie. „Weil ich keine blöde Touristin sein, sondern mich assimilieren wollte, bin ich ins Berghain gegangen und war schnell davon angefixt.“