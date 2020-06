Fotos der Gewalt

Der Sony World Photography Award gehört zu den größten Preisen seiner Art. 139.554 Fotos (Rekord) aus 166 Ländern wurden für die diesjährige Verleihung eingereicht – mehr als je zuvor. Eine unüberschaubare Menge, von der Anfang Februar eine Shortlist für die Verleihung am 30. April in London veröffentlicht wurde. Der Hauptgewinn beträgt 25.000 Dollar, in den einzelnen Rubriken dürfen sich die Gewinner über die neueste Fototechnik von Sony freuen.