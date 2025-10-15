Die aus Deutschland stammende und in Wien lebende Kabarettistin Sonja Pikart ist die österreichische Preisträgerin des "Salzburger Stier 2026". Für Deutschland wird Bodo Wartke, für die Schweiz Markus Schönholzer mit dem je 6.000 Euro dotierten Radiopreis für deutschsprachiges Kabarett prämiert. Überreicht werden die Auszeichnungen im Rahmen des "Stier"-Events am 22. und 23. Mai 2026 im Kursaal von Meran in Südtirol, wie der ORF in einer Aussendung mitteilte. "Geistreicher und fantasievoller Humor" Pikart, Jahrgang 1984, ist derzeit mit ihrem vierten Programm "Halb Mensch" unterwegs. Für ihr Solo über eine Zukunft, in der KI die Weltherrschaft an sich gerissen hat, erhielt die studierte Humanbiologin, die 2009 von Marburg nach Wien übersiedelte, im Vorjahr bereits den Österreichischen Kabarettpreis. "Sonja Pikart vermag es, ihr Publikum mit ihrem geistreichen und fantasievollen Humor mitzureißen. In kunstvoll gebauten, vielschichtigen Erzählsträngen, mit schnellem Rollenwechsel in Szenen und klugen Dialogen, übt sie Kritik an gesellschaftlichen und politischen Missständen, ohne belehrend oder moralisierend zu sein", urteilte nun die "Stier"-Jury. Warum es Sonja Pikart schmerzt, dass sie noch immer als "deutsche Kabarettistin" bezeichnet wird, beantwortet sie hier.

Als "ein Chansonnier, ein virtuoser Pianist, ein wandlungsfähiger Schauspieler und ein charmanter Conférencier" wird Bodo Wartke gelobt. "Sein Markenzeichen ist der ungewöhnliche, zugleich hochmusikalische Reim in Verbindung mit eingängiger und ausgefeilter Musik", heißt es über den Preisträger aus Deutschland. Sein vielfältiges Oeuvre - "von verspielten Reim-Etüden über komplexe Liebeslieder und absurd-komische Alltagsbeobachtungen bis hin zu politischen, gesellschaftskritischen Chansons" - hat Wartke, Jahrgang 1977, in bisher sieben Klavierkabarettprogramme als Soloartist und zwei Best-of-Shows samt Orchester bzw. Band gepackt. Musik und Kabarett verquickt auch der Stierpreisträger aus der Schweiz. "Die Schönholzers" heißt das aktuelle Programm von Markus Schönholzer, der 1962 im amerikanischen Buffalo auf die Welt gekommen ist. "Schönholzers Lieder sind nicht unbedingt biografisch, aber persönlich. Sie berühren, ohne sentimental zu sein, sie sind klug und voller Blödeleien, sind überspitzt und überdreht und doch so nah dran am Alltag, am Leben", meint die Jury.