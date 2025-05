Songwriterin Elsa: „Was ein Text bedeutet, merke ich erst später“

Doch dann kam die vielleicht lohnendste Impulsiventscheidung: 2017 ging Steixner für ein halbes Jahr nach Tel Aviv, weil sie die Stadt bei einem Familienurlaub als faszinierend empfunden hatte. Was Steixner dort gespürt hat, war vor allem: „Ich will unbedingt Musikerin werden.“

Viele der Songs von „Jump!“ entstanden beim Jammen mit dieser Band, was sich auch auf Steixners lyrische Texte überträgt. „Oft improvisiere ich Gesang samt Text zu dem, was wir spielen, versuche, so lange wie möglich mit der Intuition zu gehen, ohne den Intellekt draufzusetzen. Was ein Text bedeutet, merke ich erst später, denke dann: ,Spannend, so fühle ich mich also gerade!‘“

Ein Beispiel dafür ist „Marketplace“, in dem Steixner eine Frau am Marktplatz sieht, genau an dem Tag, an dem sie stirbt – „eigentlich ein Song über verpasste Chancen“.

Und in „Who Will“, das musikalisch sanft beginnt, zwischendurch aber auch laut wird, fragt sie sich, was nach ihrem Tod passiert. „In den lauten Teil ist verpackt, wie man sich als Frau zurechtstutzt, um irgendwo reinzupassen, dass man das hinter sich lassen will. Aber dann setzt die Vernunft ein und die Frage taucht auf: ,Wer regelt diese Sachen, wenn ich weg bin?’“

Warum der Tod so häufig in den Songs von „Jump!“ auftaucht, weiß Steiner selbst nicht. Aber: „Er gehört einfach zum Leben dazu.“