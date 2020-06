Songwriter Jesse Winchester gestorben

Der amerikanische Sänger und Songschreiber Jesse Winchester ist am Freitag (Ortszeit) im Alter von 69 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Virginia an Krebs gestorben. Das teilte sein Agent Keith Case auf seiner Webseite mit.

Der 1944 im Bundesstaat Louisiana geborene Winchester spielte schon als Schüler und Student in verschiedenen Bands. Als er zum Wehrdienst in den Vietnam-Krieg eingezogen werden sollte, verweigerte er und floh nach Kanada. Dort schrieb er vor allem Folk- und Country-Song . Lieder wie "Brand New Tennessee Waltz", "Yankee Lady" und "Biloxi" wurden von zahlreichen Künstlern gecovert.

Da Winchester aufgrund seiner Flucht vor dem Wehrdienst vorerst nicht zurück in die USA konnte, kam seine musikalische Karriere in seinem Heimatland nur schwer in Schwung. Die Lage des Sängers wurde aber von vielen Künstlern thematisiert, Winchester wurde zum politischen Symbol. Unter anderem nahmen Joan Baez, die Everly Brothers, Elvis Costello, Wilson Pickett und Jerry Garcia seine Songs auf.

Erst 2002 zog Winchester zurück in die USA. Er war zweimal verheiratet und hinterlässt eine Tochter und zwei Söhne.