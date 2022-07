Sommertheater 2022: Was sich lohnt - und was nicht

Sternenkrieger gegen Ökos

Giuseppe Verdis „Nabucco“ im Römersteinbruch im burgenländischen St. Margarethen

Von Peter Jarolin

Das gesamte Burgenland ist heuer fest in königlicher Hand. Zumindest in künstlerischer Hinsicht. Bei den Seefestspielen Mörbisch bittet der König von Siam in Richard Rodgers’ (Musik) und Oscar Hammersteins II. (Text) Musical „Der König und ich“ zur Audienz.

Im benachbarten Römersteinbruch in St. Margarethen krönt sich Giuseppe Verdis titelgebender „Nabucco“ zum König und Gott gleichermaßen, was natürlich für ihn und seine noch machtgierigere Tochter Abigaille nur bedingt gut ausgehen kann.

Kampf ist somit angesagt zwischen den Babyloniern (Nabucco und Gefolgschaft) sowie den unterdrückten Hebräern. Bereits zum vierten Mal marschiert Nabucco – der biblische Herrscher Nebukadnezar II. – in Jerusalem, respektive im Steinbruch ein. 1996 war es die erste Oper, die dort gezeigt wurde.

„Nabucco“ – das klingt im Jahr 2022 nach viel Action, die es aber nicht wirklich gibt. Denn Regisseur Francisco Negrin setzt eher auf Dezenz. Zwar hat das Personal auf der riesigen Bühne viele Wege zu gehen; an großartigen Effekten wird diesmal jedoch bewusst gespart.



Man sieht (Bühne: Thanassis Demiris) ein kleines hebräisches Dorf, kleine Häuser aus Stein, goldene Tempel und eine eher unnötige Installation im Postkartenformat. Dazu kommt die eine oder andere harmlose Videoprojektion. Hier spielt der Steinbruch an sich die Hauptrolle, was Verdis Werk sogar zugutekommt. Einzige Ausnahme: In den Kostümen von Pepe Corzo wird der Unterschied zwischen Babyloniern und Hebräern deutlich. Nabucco und sein Gefolge könnten als Sternenkrieger einem „Star Wars“-Film entsprungen sein; die Israeliten erinnern dagegen an eine biedere, aber naturverbundene Ökotruppe. Soll sein.

Ähnlich erdig und unaufgeregt agiert auch Dirigent Alvise Casellati am Pult des guten Piedra Festivalorchesters, der Verdis Melodien viel Zeit einräumt und sie fein, aber mitunter etwas zu gemächlich realisiert. Nicht nur mit dem berühmten „Va, pensiero“ kann sich der Philharmonia Chor Wien in den Vordergrund singen.

Wobei überhaupt – zumindest bei der Premiere (die Besetzungen alternieren) – gut gesungen wird. So ist Lucas Meachem ein profunder, glaubwürdiger Nabucco, so punktet Ekaterina Sannikova als Abigaille mit ihrem dramatischen Sopran. Jongmin Park gibt einen sicheren Zaccaria, Jinxu Xiahou einen ebensolchen Ismaele, Monica Bohinec behauptet sich als Fenena mühelos. In den kleineren Partien wirken Ivan Zinoviev, David Jagodic und Amélie Hois tapfer mit.

Und 2023 sollte dann wieder ein Spektakel zu erwarten sein. Bei Georges Bizets „Carmen“ .