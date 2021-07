Auch die Popmusik liebt ihre Neuaufgüsse

Jedenfalls: Vor genau einem Jahr hat sich also wieder ein Boygroup-Mitglied aus der Umklammerung des Kommerzpop gelöst, um endlich eigene Musik zu machen. Unter dem Titel "Mind of Mine" – sinngemäß: mein eigener Verstand – erschien am Freitag nun das Solodebüt von Zayn Malik.

Die Titel sind in LuSTIgER Groß- und Kleinschreibung ("wRoNg" und so) abgefasst.

Und der doch nicht kleine Neupositionierungsaufwand darf getrost hinterfragt werden. Denn herausgekommen ist ziemlich genau der selbe Kommerzpop, den auch " One Direction" macht.

In der Teamaufstellung von One Direction war Malik der Coole, ein bisschen Tiefgründig-Anrüchige; wilde Tattoos schmücken seine Arme (und wer weiß, was sonst noch). Ziemlich rau. Sein Sound aber ist glatt genug, um niemanden zu erschrecken; das tut auch den Eltern nicht weh, zumindest jenen nicht, die Justin Timberlake mögen. Eingängiger R’n’B-Pop, Tanzvorlagen, Herz und Schmerz bestimmen das Mind von Malik. Take That, One Direction!