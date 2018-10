"SOKO Donau": Dreharbeiten zur 200. Folge

Die Dreharbeiten zur 14. Staffel "SOKO Donau" – die übrigens ab 13. November 2018 (jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORFeins) zu sehen ist – laufen noch bis 30. Oktober auf Hochtouren. Doch Zeit zum Feiern bleibt den TV-Cops auch rund um dieses Jubiläum kaum: Schließlich gilt es nicht nur, in Wien, Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark 16 neue Fälle zu lösen, sondern auch mit einer neuen Chefin (gespielt von Brigitte Kren) zusammenzuarbeiten.

Anlässlich der Dreharbeiten zur 200. Folge luden ORF und die Produktionsfirma Satel Film am Montag, dem 22. Oktober, in Anwesenheit von u. a. Bürgermeister Michael Ludwig, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner, Satel-Geschäftsführer Heinrich Ambrosch, der Hauptdarstellerinnen und -darsteller sowie von Regisseurin Sophie Allet-Coche zu einem Setbesuch in eine der wahrscheinlich bekanntesten TV-Wachen am Wiener Handelskai ein.