So war Dido in Wien: Soundtrack von einst für das Leben von heute

Welch nachträglich erstaunliche Vorwegnahme dessen, wie es den jungen Menschen nun, Ende der 2010er, geht: Wohnungseigentum unerschwinglich, das Auto ist geshared, die Musik nur gemietet.

Und eine verdammt gute Popnummer war das auch noch. Wie passend also, dass Dido nun, erstmals nach 15 Jahren und den Gipfel des Ruhms schon im Rücken, wieder auf Tournee ist. Am Samstagabend kam sie in die kleinere Stadthalle in Wien – und lieferte dort eine sympathische, vom Sängerischen her beeindruckende Show, die nicht in allen Details funktionierte, aber die vielen Fans von damals begeisterte.