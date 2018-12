So ist Raimunds „Der Bauer als Millionär“ im Theater in der Josefstadt

Weihnachten steht vor der Tür, und in vorweihnachtlicher Stimmung präsentieren sich auch die meisten Wiener Theater. So setzte etwa die Burg erst unlängst auf Alan Ayckbourns Komödie „Schöne Bescherungen“. Im Theater in der Josefstadt steht mit Ferdinand Raimunds „Der Bauer als Millionär“ nun ein „Romantisches Original-Zaubermärchen“ auf dem Spielplan. Und – das lässt sich nach der Premiere sagen – diese Produktion ist ein Fest für die ganze Familie.

Denn Regisseur Josef E. Köpplinger spielt das 1826 uraufgeführte Stück rund um den reich gewordenen Bauern Fortunatus Wurzel so, wie es Raimund geschrieben hat. Selbst die Musik von Joseph Drechsler bleibt fast unangetastet. Und dennoch hat Köpplinger auf Walter Vogelweiders praktikabler Drehbühne (die teils schrillen Kostüme stammen von Alfred Mayerhofer) dezent in einen zeitlosen Rahmen überführt. Denn Raimunds Botschaft „Geld allein macht nicht glücklich“ ist ja immer noch gültig.