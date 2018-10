So ist das "Heidi"-Musical von Michael Schanze: „Kitsch mit Anspruch“

Der Jubel war groß. Freude vor allem bei den Omas und Muttis mit Enkerln und Kindern: „Dass es sowas überhaupt noch gibt.“

„ Heidi“ ist ein Kinderbuch, ein Heimatfilm und jetzt ein „Familien-Musical“, am Mittwoch uraufgeführt im MuseumsQuartier in der Regie des Podersdorfers Manfred Waba, bekannt von Inszenierungen in St. Marga-rethen, Mörbisch und Baden.